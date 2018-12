Bolsonaro define nome para Meio Ambiente esta semana

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, revelou neste domingo, 2, que irá decidir o novo ministro do Meio Ambiente ainda esta semana. O anúncio foi feito na entrada do avião que embarcou com destino à São Paulo. Na ocasião, o presidente eleito estava indo assistir ao jogo entre Palmeiras e Vitória, pela última partida do Brasileirão.

O áudio da entrevista foi divulgado pela assessoria do presidente eleito.

[Nossa agenda] Continua. A gente espera que se resolva a questão do Ministério do Meio Ambiente. E, daí, fechou a questão

Até agora, 20 ministros já foram escolhidos.

Na semana passada, o presidente eleito havia adiantado que há “meia dúzia” de nomes sendo avaliados para a pasta. Entre eles, estaria o agrônomo Xico Graziano, que foi do governo Fernando Henrique Cardoso e pertenceu aos quadros do PSDB.

“Indústria de multas”

Bolsonaro voltou a fazer críticas à aplicação de multas ambientais. Segundo ele, há no país uma “indústria de multas” no setor como “a que existe no asfalto”, referindo-se a radares de monitoramento de velocidade nas estradas.

“O governo é especialista em perseguir quem trabalha no Brasil”, disse ele, que afirmou que “o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente”, mas que alguns fiscais ambientais cometem abusos. “Esse pessoal vai deixar de trabalhar dessa forma”.

Bolsonaro embarcou em um voo comercial às 12h40 no Aeroporto Santos Dumont em direção a Congonhas, em São Paulo, aonde chegou às 13h40.

Com informações da Agência Brasil