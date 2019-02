Bolsonaro já admite reduzir idade minima para mulheres de 62 para 60 na reforma da Previdência

Posted on

O Governo dá sinais que pode flexibilizar a dura proposta de Reforma da Previdência que enviou ao Congresso Nacional no início deste mês. O presidente Jair Bolsonaro admitiu, nesta quinta-feira, alterar pontos da proposta. Um dos pontos que seriam minimizados estaria a idade mínima para mulheres – que passaria de 62 para 6

A postura de Bolsonaro tenta quebrar as resistências que a proposta tem causado entre os parlamentares e a população. Os parlamentares também se negam a aprovar mudanças na aposentadoria do trabalhador rural e no BPC,

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, Foi porta voz da casa e defendeu publicamente a retirada de pauta defendeu, nesta semana, a retirada de pauta das mudanças no BPC e na aposentadoria rural sejam, para serem avaliadas separadamente.

Bolsonaro disse que vai participar das discussões sobre a reforma da Previdência junto a sociedade depois do Carnaval e conseguir reverter a impopularidade da proposta.