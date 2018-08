Bolsonaro lidera pesquisa de nível de conhecimento dos candidatos

O candidato à presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, lidera a pesquisa de nível de conhecimento dos presidenciáveis feito pelo DataPoder360. Segundo o levantamento, 66% dos eleitores conhecem o militar reformado, 20% conhecem de ouvir falar e 14% não conhecem.

Bolsonaro é seguido de perto por Geraldo Alckmin, do PSDB. De acordo com o DataPoder, o tucano é conhecido por 63% dos eleitores. Marina Silva, da Rede, e Ciro Gomes, do PDT, são conhecidos por 59% e 53% do eleitorado, respectivamente.

Em outro cenário apresentado pela pesquisa, está a certeza de voto. Bolsonaro, mais uma vez, lidera a lista. Cerca de 76% dos eleitores do candidato do PSL vão votar com certeza no presidenciável. Ciro Gomes aparece na segunda posição, com 65% dos votos de seus eleitores garantidos. Alckmin (PSDB) e Álvaro Dias (Podemos) tem o mesmo percentual de certeza de voto, com 54%. Marina Silva (Rede) está mais abaixo na lista, com 32%.

O DataPoder360, divisão de pesquisas do portal Poder360, realizou 3 mil entrevistas por telefone entre os dias 25 e 28 de julho, em 182 cidades de todas as regiões do Brasil. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

AGÊNCIA DO RÁDIO MAIS