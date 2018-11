Bolsonaro participa de cerimônia militar no Rio

Bolsonaro se formou no curso de paraquedista militar em 1977 e serviu no 8º Grupamento de Artilharia de Campanha Paraquedista entre 1983 e 1986.

O evento foi dividido em duas partes: na primeira, uma formatura no campo do quartel-general reunirá paraquedistas de várias épocas da brigada; na segunda, uma cerimônia na Área de Estágios do Centro de Instrução Paraquedista General Penha Brasil, na qual integrantes das turmas de paraquedistas dos anos de 1993 e 1968 foram homenageados com entrega de medalhas e diplomas de 25 e 50 anos de formação aeroterrestre.