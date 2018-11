Bolsonaro posta foto com quadro em que aparece com faixa presidencial

O presidente eleito Jair Bolsonaro agradeceu hoje (12) os presentes que ganhou desde sua vitória. Bolsonaro postou uma fotografia de um quadro que foi colocado na parede da casa dele, no Rio de Janeiro, que é a sua imagem com terno escuro, camisa branca e a faixa presidencial – que ainda não recebeu.

Bolsonaro não mencionou o autor da pintura nem de quem o presenteou. “Agradeço a todos que me enviaram lembranças das mais variadas, símbolo da esperança depositada no futuro governo. Que Deus nos abençoe.”

O presidente eleito passou a manhã, em casa, no condomínio onde mora, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele se reuniu com o economista Paulo Guedes, confirmado superministério da Economia, e com o deputado federal João Caldas (PSB-AL), que é candidato à presidência da Câmara dos Deputados.

Amanhã (13), Bolsonaro desembarcará em Brasília para uma série de conversas até quarta-feira (14), entre elas uma com os 27 governadores eleitos e reeleitos.