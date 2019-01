Posted on

São tantas as mudanças previstas na Medida Provisória 871, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 18 deste mês, que algumas delas pegaram a população de surpresa. Mas não pelas novas normas, e, sim, porque poucos sabiam que as regras antigas sequer existiam.

