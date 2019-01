Bolsonaro sobre violência no Ceará: “necessidade mais que urgente de mudar a legislação”

Posted on

O presidente Jair Bolsonaro defendeu nesta sexta-feira (11) mudanças na legislação com a participação de todas as esferas de todos os Poderes e da imprensa para impedir o avanço da violência no país.



O posicionamento foi uma resposta a um vídeo que mostra criminosos incendiando um posto de gasolina em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. As ameaças fazem referência às declarações de Bolsonaro de endurecer a política de combate à violência.

No vídeo, os bandidos citam o nome do presidente.

“Se você continuar oprimindo os irmão, vai ser só isso aí, ó.”

Grita o indivíduo, enquanto assiste o posto pegar fogo.

Confira, na íntegra, o twitte do presidente:

Confira aqui a postagem que gerou a insatisfação do presidente.