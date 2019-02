Bolsonaro vai ampliar a validade da CNH

O presidente Jair Bolsonaro usou sua conta do Twitter para anunciar mudanças na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele disse que o documento terá validade estendida, entre outras alterações.

De acordo com o presidente, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, também colocará “fim da obrigatoriedade das aulas com simuladores”, e garantiu que “medidas que afetam caminhoneiros serão extintas ou revistas”, bem como as “revisões na questão do emplacamento”.

O ministro deve falar oficialmente sobre o assunto e trazer mais detalhes das alterações a serem feitas.