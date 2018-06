Pesquisa: Bolsonaro vence disputa sem Lula, mas perde para brancos e nulos

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) segue na liderança da disputa presidencial nos cenários em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não é considerado. Mas a proporção de eleitores que afirmam votar nele ainda é menor do que o grupo dos indecisos e daqueles que pretendem votar em branco ou nulo nas eleições de outubro.

É o que mostra pesquisa do Ipespe (Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas) encomendada pela consultoria XP Investimentos. Sem Lula na disputa, a taxa de brancos, nulos é de 29%, segundo a pesquisa feita entre 18 e 20 de junho. Somando com os eleitores que não souberam ou não quiseram responder, o número chega a 36% de indecisos ou que votariam branco ou nulo.

O pré-candidato do PSL, por sua vez, pontua no máximo 22%, seguido por Marina Silva, que varia entre 10% e 13%. Segundo a pesquisa, Ciro Gomes (PDT) é quem sai mais prejudicado se o petista se mantiver na disputa. Com Lula no páreo, ele perde até 5 pontos percentuais. No segundo turno, Lula continua sendo o único candidato com reais chances de vencer Bolsonaro. O petista tem 41% das intenções de voto contra 33% do pré-candidato do PSL.

A sondagem ouviu mil pessoas entre os dias 18 e 20 de junho. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE com o número BR-06647/2018.

Com Agências