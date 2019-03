Bolsonaro: viagem é grande oportunidade de retomar laços com os Estados Unidos

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou, neste sábado (9), que a viagem aos Estados Unidos, marcada para o próximo dia 19, será uma “grande oportunidade de retomar os fortes laços” entre o Brasil e o país norte-americano. Em sua conta oficial no Twitter, ele disse que as duas nações buscam um “Ocidente com liberdade e prosperidade”.

Jair M. Bolsonaro

✔

@jairbolsonaro

No próximo dia 19/03 embarco para os EUA, onde, dentre outros compromissos, me encontrarei com o Presidente @realDonaldTrump . Uma grande oportunidade de retomar os fortes laços entre nossas nações na busca de um ocidente com liberdade e prosperidade. Temos muito a somar! 🇧🇷🤝🇺🇸

Na quinta-feira (7), em transmissão ao vivo pelo Facebook, Bolsonaro anunciou a realização de três viagens internacionais em março. Além dos Estados Unidos, o presidente chefiará a comitiva brasileira em visitas ao Chile e a Israel. Na ocasião, ele ressaltou que a agenda será “bastante proveitosa” para o País.

Segundo o presidente, uma viagem à China também será realizada ainda em 2019. Na sexta-feira (8), Bolsonaro destacou que o comércio com a nação asiática, principal parceira comercial do Brasil, será melhorado em sua gestão. “Nós queremos nos aproximar com o mundo todo, ampliar nossos negócios e abrir nossas fronteiras”, anunciou.

Fonte: Planalto