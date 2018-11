Bolsonaro volta a Brasília nesta semana e anuncia novos nomes do governo

O presidente eleito Jair Bolsonaro retorna nesta semana à Brasília, anunciando os nomes de mais integrantes de sua futura equipe. A expectativa é que anuncie o nome do futuro ministro da Saúde. Também deverá revelar os nomes dos futuros ministros do Meio Ambiente, da Defesa e das Relações Exteriores.

Para o Itamaraty estão cotados o atual embaixador brasileiro em Seul, Luiz Fernando de Andrade Serra, e o embaixador aposentado José Alfredo Graça Lima.

Na semana passada o presidente eleito mandou um duro recado ao Congresso Nacional, após a aprovação de pautas-bomba, como o reajuste e 16% para o Supremo Tribunal Federal (STF) e os incentivos para o setor automotivo com o Rota 2030, ao cancelar as reuniões que teria com o presidente do Congresso e Senado, Eunício Oliveira (MDB) e com Rodrigo Maia (DEM), da Câmara.

Os cancelamentos ocorrem em meio a uma indisposição entre a equipe eleita e o presidente do Senado e do Congresso. Eunício demonstrou insatisfação por não ter sido procurado pela equipe de Bolsonaro. O futuro ocupante do Palácio do Planalto se encontrou com os chefes dos dois outros poderes, Executivo e Judiciário.

Em entrevista, Eunício, que não se reelegeu, lembrou que ainda é presidente de um dos poderes e disse não estar preocupado “se Bolsonaro vai gostar ou não” do que é votado no Congresso. Dentro da equipe de Bolsonaro há uma preocupação de que os parlamentares que não foram reeleitos utilizem o resto do ano para votar as chamadas “pautas bomba”, com impacto fiscal.

Gerou desconforto ainda entre os parlamentares frase do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, defendendo “uma prensa” no Congresso para aprovar a reforma da Previdência. Em relação à Maia, preocupa ao presidente da Câmara que uma linha do PSL não esteja disposta a apoiar sua reeleição à Casa no ano que vem.