Bombeiros de Canindé iniciam neste sábado, 10, a operação Carnaval 2018, com escalas extras e distribuição do efetivo nos municípios de Madalena e General Sampaio.

Além disso, ficarão equipes de mergulho em Canindé. Com essa distribuição do efetivo na região é possível dar mais agilidade no atendimento durante todo o carnaval.