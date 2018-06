Bora Brincar traz espetáculos infantis e programação junina no fim de semana

É hora de vestir a roupa xadrez e se preparar para a programação infantil do RioMar Kennedy. Os festejos juninos chegaram e trazem muita alegria e diversão para a criançada no Bora Brincar Especial de São João.

Até o final do mês, o shopping destaca em sua programação espetáculos especiais para a garotada todos os sábados e domingos. No dia 16 de junho, tem muita brincadeira e histórias engraçadas com “Tia Anastácia Quer Casar”. A apresentação começa às 17h. No sábado, 23 de junho, é a vez do São João da Banda BBK, a partir das 17h. Já no domingo (24/06), no mesmo horário, o shopping recebe o espetáculo “Visconde e a Rainha do Milho”, com histórias divertidas e concurso para escolha da Rainha do Milho.

O Bora Brincar segue até o dia 30 de junho com a estreia dos Tac Tacs “O Segredo da Lâmpada Mágica” e no dia 1º de julho com o espetáculo “Brincadeiras do Peter Pan”.

Toda programação será na Vila São João, localizada na Praça de Eventos do Piso L2. O espaço conta ainda com barraquinhas de comidas típicas, decoração temática e muito arrasta-pé. A programação é gratuita e para toda a família.

SERVIÇO

Bora Brincar de São João

Data: 16, 23, 24, 30 de junho e 1º de julho, sábados e domingos

Horário: 17h

Local: Piso L2, Praça de Eventos – RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 – Presidente Kennedy)

Telefone: 3089.0909

Classificação Livre

Entrada gratuita

Com informação da A.I