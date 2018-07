Boteco do Imprensa promete rodada de tequila mexicana a cada gol do Neymar

A expectativa para a conquista do hexa continua! Nesta segunda-feira (02) a seleção brasileira enfrenta o time do México, nas oitavas de final, e a comemoração no Boteco do Imprensa, que fica dentro do espaço gastronômico Imprensa Food Square, vai ser estilo mexicano.

A cada chute a gol do jogador Neymar o público presente contará com uma rodada gratuita de tequila cearense (a tradicional cachaça). Se for gol, a rodada será da original tequila mexicana.

Para participar da promoção é preciso comprar uma pulseira por R$ 20,00 (primeiro lote), que dará direito a 1 hora de chopp grátis (das 9h às 10h), sorteio de brindes e couvert artístico incluso.

A animação fica por conta da banda As Lenas.

SERVIÇO:

Jogo da Seleção no Boteco

Local: Boteco do Imprensa Food Square (Av. Desembargador Moreira, 2535)

Data: Segunda-feira (02)

Horário: A partir das 9h

