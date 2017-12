BPRaio é lançado no Município de Eusébio

Compartilhar no Facebook

Dando continuidade à implementação do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) em cidades da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o governador Camilo Santana, instalou, nessa terça-feira, o policiamento ostensivo no Município de Eusébio.

Durante o evento realizado no Centro do Eusébio, Camilo Santana lembrou que a ampliação do Batalhão tem por objetivo instalar um ‘cinturão’ de segurança em toda a RMF. Ao todo, foram designados para a Unidade 37 homens, 16 motocicletas e uma viatura 4×4.

O governador afirmou que o Eusébio também irá receber um batalhão especializado no uso de motocicletas, em que policiais militares são treinados para o uso exclusivo do veículo, devido ao fato de o mesmo dinamizar o atendimento de ocorrências, fazendo com que os agentes de segurança possam entrar em ruas estreitas para realizar perseguições e abordagens.

Camilo Santana ainda prometeu a instalação de um BPRaio no município de Acaraú, ainda neste ano. Ao todo, segundo o governador, já foram investidos R$ 2,8 milhões na aquisição de veículos e de equipamentos para a atuação do policiamento ostensivo em novos municípios.