BPRaio prende suspeito de efetuar disparos em via pública e apreende duas espingardas e munições

O Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu, na noite da última segunda-feira (17), no município do Crato, um indivíduo suspeito de efetuar disparos de arma de fogo em via pública. Com o suspeito, foram apreendidas duas espingardas, várias munições e recipientes com pólvora, espoleta e chumbo.

Equipes do BPRaio realizavam patrulhamento ostensivo na região, quando foram alertados por populares que um indivíduo tinha efetuado disparos de arma de fogo. Em posse do detalhes do fato, os agentes de segurança passaram a realizar buscas pela região com objetivo de localizar e prender o autor dos disparos. Conforme informações colhidas no local, pelos policiais militares, durante um desentendimento após um jogo de futebol, ocorrido no domingo (16), o suspeito efetuou disparos pra cima e se evadiu do local.