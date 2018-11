BPRE inicia “Operação Saída” nas rodovias estaduais durante o feriadão de Finados

O Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) iniciou, às 16 horas desta quinta-feira (1º), a “Operação Saída”, que visa o reforço das equipes de patrulhamento nas rodovias estaduais do Ceará. A ação se estende até as 20 horas do domingo (4) e contará com 418 policiais militares. O objetivo das ações policiais é a diminuição de acidentes, bem como a ostensividade e prevenção de diversos tipos de crimes. O Batalhão atuará na Capital com 52 postos avançados e outros 27 postos de fiscalização fixa, situados no Interior do Estado e na Região Metropolitana de Fortaleza.

A operação, que ocorre alinhada com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e o Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Ceará (QCG), conta ainda com a logística de 35 viaturas, 52 motocicletas, 23 guinchos, além de armamento, equipamentos de proteção individual e aparelhos de etilômetro (bafômetros), para realização de exame de teor alcoólico nos motoristas.

Em Fortaleza, outros órgãos, como Departamento Municipal de Trânsito (Detran) e a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), também atuarão conjuntamente à “Operação Saída”, que terá um foco especial nos motociclistas, que possuem uma vulnerabilidade maior aos acidentes de trânsito. Na parte criminal, indivíduos atuam em sua grande maioria também em motocicletas, o que reforça a necessidade de uma fiscalização maior a esse tipo de veículo.

Orientações do BPRE

O BPRE orienta os condutores a redobrarem a atenção na estrada, respeitando a sinalização e trafegando em velocidade segura. Abaixo algumas orientações repassadas pelo Polícia Militar neste feriadão:

– Não esquecer de ligar os faróis mesmo durante o dia, pois isso permite que os outros motoristas tenham uma melhor visibilidade.

– Ao transportar crianças, as pessoas devem atentar para as normas de segurança:

Crianças com até 01 ano (bebê conforto ou conversível)

Crianças de 01 a 04 anos (cadeirinha)

Crianças de 05 a 07 anos (assento de elevação)

– O condutor deverá manter uma distância de segurança em relação ao veículo da frente.

– Não ingerir bebida alcoólica e dirigir.

– Não fazer uso de celular ao volante.

– Fazer uso do capacete no caso de motociclistas.

– Usar o cinto de segurança e fazer com que todos no interior do veículo utilizem. Inclusive os ocupantes do banco traseiro.

– Realizar ultrapassagens com segurança.

Com informação do SSPDS