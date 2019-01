BR-116 em questão: Governador do Rio defende que Estados possam fazer concessão de rodovias federais

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, se reuniu nessa sexta-feira (25) com a bancada de deputados federais eleitos pelo estado e apresentou, entre outras propostas, dar aos governos estaduais poder para fazer concessões que atualmente não estão sob sua atribuição.

A BR-116, por exemplo, é uma rodovia federal que tem início no município de Fortaleza, no estado do Ceará, e termina em Jaguarão, no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai. É um dos principais eixos rodoviários do país, sendo também a maior rodovia pavimentada do Brasil, com 4 490 km de extensão.

A BR-116 passa por dez estados, ligando cidades importantes como Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza.

“É preciso fazer com que a federação seja federação. Os governadores, por impedimento constitucional, não têm condições de fazer livremente concessão de ferrovias e estradas federais que passam pelo nosso território”, disse. Witzel disse que apresentará uma proposta de emenda à Constituição para alterar essa situação.