Brasil cresce 1,04% em 2017 e supera crise

Depois de dois anos de recessão, o Brasil superou a crise e voltou a crescer. Dados do Banco Central revelam que, em 2017, a economia avançou 1,04% frente a 2016. Isso, na prática, significa que o País recuperou a capacidade de gerar emprego e renda para a população.

O número, divulgado nesta segunda-feira (19), integra uma pesquisa do Banco Central que é considerada uma prévia do resultado do Produto Interno Bruto (PIB). Ela tenta prever a variação do PIB antes da divulgação oficial.

Crescimento recorde

Apenas na comparação entre novembro e dezembro do ano passado, o Brasil avançou 1,41%. Esse foi o segundo melhor resultado do ano e o melhor dado para dezembro da série histórica. Ou seja, houve um crescimento recorde no último mês do ano passado.

Importância da reforma da Previdência

Esse desempenho favorável do indicador é um reflexo dos primeiros resultados das medidas adotadas pelo Governo do Brasil para reorganizar a economia, gerar emprego e tornar o poder público mais eficiente.

Com a reforma da Previdência, o Brasil vai ter mais resultados positivos, com impactos importantes na vida das famílias. Mudar as regras da Previdência é essencial para que o País possa crescer mais e gerar mais empregos.

Fonte: Governo do Brasil, com informações do Banco Central