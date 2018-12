Brasil e Paraguai negociam construção de duas pontes

Os presidentes Michel Temer e do Paraguai, Mario Abdo Benitez, conversaram hoje (18) sobre um futuro acordo para a construção de mais duas pontes entre os ambos os países. O assunto foi tratado em reunião preparatória para o encontro, que ocorrerá dia 21, na sede da hidrelétrica de Itaipu, no Paraná.

Temer e Abdo conversaram no intervalo da 53ª reunião plenária da cúpula de líderes dos países membros do Mercosul, em Montevidéu, no Uruguai. Na sua conta no Twitter, o presidente paraguaio afirmou que parte dos financiamentos das duas partes virá de Itaipu Binacional.

De acordo com Abdo, uma ponte será no Paraná, entre as cidades de Presidente Franco e Foz do Iguaçu, e a outra sobre o rio Paraguai entre as cidades de Carmelo Peralta (no Chaco paraguaio) e Porto Murtinho.

De acordo com o ministro das Relações Exteriores, Luis Castiglioni, as duas pontes internacionais terão um design semelhante e custo estimado de US$ 70 a 75 milhões cada.

Com informações Agencia Brasil