Brasil faz 2 a 0 na Sérvia e pega o México nas oitavas da Copa

A Seleção Brasileira venceu, na tarde desta quarta-feira (27), a Sérvia, com gols de Paulinho e Thiago Silva e avançou para as oitavas-de-final da Copa do Mundo da Rússia. Agora a Seleção Canarinho vai enfrentar o México, que perdeu nesta quarta para a Suécia por 3 gols a 0.

O Brasil confirmou a na primeira colocação do Grupo E, com 7 pontos. No outro jogo da chave brasileira, Suíça e Costa Rica empataram em 2 a 2 e os suíços, com 5 pontos, vão para as oitavas enfrentar a Suécia.

Pelo histórico dos mundiais, o adversário do Brasil nas oitavas, o México nunca venceu o Brasil em Copas do Mundo. Foram quatro confrontos até hoje, com três vitórias brasileiras e um empate.

Os triunfos da seleção brasileira aconteceram nos Mundiais de 1950 (4 a 0), 1954 (5 a 0) e 1962 (2 a 0). O empate foi justamente na última Copa, realizada no Brasil, em jogo que terminou 0 a 0.

Philippe Coutinho foi o melhor jogador em campo. Ele deu um passe preciso para que Paulinho abrisse o placar de voleio. Thiago Silva, que antes havia evitado um gol certo dos sérvios, subiu mais alto que a defesa para marcar o segundo do Brasil no jogo, o primeiro dele no Mundial.

O jogo

O Brasil iniciou a partida buscando o ataque. Logo no primeiro minuto, Neymar avançou pelo meio e passou para Philippe Coutinho, que soltou uma bomba na entrada da área. A bola carimbou em Gabriel Jesus, que estava em posição irregular. Depois, a Canarinho seguiu estudando bem o adversário e buscando espaços.

Aos nove minutos, Marcelo precisou ser substituído após sentir um espalmo na coluna em uma tentativa de arrancada. Filipe Luís entrou na partida e teve participação positiva. Aos 17 minutos, Gabriel Jesus lançou Paulinho, mas o goleiro Stojkovic chegou antes para ficar com a bola.

Outra boa chance saiu aos 24, quando Neymar e Jesus tabelaram, e o camisa 10 invadiu a área e viu o camisa 1 sérvio fazer grande defesa. Depois, aos 28, Neymar deu ótima assistência para Jesus, que driblou a zaga adversária, mas acabou travado na hora da finalização.

A Seleção seguiu dominando as ações e chegou ao gol aos 35 minutos. Coutinho enfiou uma bola incrível para Paulinho, que deixou ela quicar antes de tocar na saída de Stojkovic com o bico da chuteira para encobrir o goleiro e fazer 1 a 0. Nos minutos finais da primeira etapa, o Brasil ainda chegou perto de ampliar quando Filipe Luís deixou de calcanhar para Neymar, que arriscou de fora da área e viu a bola passar perto da trave. No último lance, Paulinho avançou em velocidade, entrou na área, mas acabou finalizando sem ângulo, nas mãos do camisa 1 sérvio.

Na volta do intervalo, a Sérvia ficou mais ofensiva, mas a Seleção marcou bem. Em um dos contra-ataques dos sérvios, Casemiro apareceu para desarmar Ljajic. O Brasil respondeu na sequência após Coutinho fazer bom lançamento para Neymar, que invadiu a área e chutou cruzado para boa defesa de Stojkovic.

Aos 15, Mitrovic ficou com rebote de Alisson, mas Thiago Silva estava em cima do lance para cortar a finalização. A pressão dos sérvios seguiu por mais alguns minutos, mas o setor defensivo brasileiro trabalhou bem. Até que, aos 22 minutos, Neymar cobrou escanteio da esquerda na medida, e Thiago Silva subiu para cabecear e fazer 2 a 0.

O Brasil voltou a pressionar e quase ampliou na bomba de Filipe Luís, parada no goleiro sérvio. Aos 37, Willian avançou pela direita, cruzou para o meio, e Neymar apareceu sozinho para finalizar sobre a meta adversária. Administrando a vantagem até o apito final, a Seleção saiu de Moscou com os três pontos e garantiu o primeiro lugar do Grupo E da Copa do Mundo FIFA 2018.

Com informações da CBF