Brasil tem 2.425 casos confirmados de sarampo. CE não registra doença desde 2015

2.425 casos de sarampo foram confirmados até o dia 22 de outubro no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. Os estados do Amazonas, com 2 mil casos, e o de Roraima, com 332, registram a maior quantidade de casos confirmados. Nos dois estados um total de 7.674 casos ainda estão em investigação. No Ceará, nenhum caso da doença foi registrado desde 2015, segundo dados da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa).

De acordo com a Pasta da Saúde, casos isolados da doença foram confirmados em São Paulo (3), no Rio de Janeiro (19), no Rio Grande do Sul (43), em Rondônia (2), em Pernambuco (4), no Pará (17), no Distrito Federal (1) e em Sergipe (4).

Em 2017, o Ceará foi o único estado do Brasil a atingir a meta de vacinar pelo menos 95% do público-alvo e em 2018, um dos primeiros estados a atingir a meta na campanha de vacinação contra sarampo.

Em nota, o ministério informou que, de janeiro a outubro, encaminhou o quantitativo de 13,2 milhões de doses da vacina tríplice viral – que protege contra o sarampo, a caxumba e a rubéola – para os seguintes estados: Rondônia, Amazonas, Roraima, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Sergipe e o Distrito Federal. O objetivo, segundo o ministério, é atender à demanda dos serviços de rotina e a realização de ações de bloqueio, intensificação e campanha de vacinação para prevenção de novos casos da doença.