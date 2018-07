Brasil tem 839 mortes por gripe em 2018

Na esteira de infectados, o H1N1 também é responsável pela maior parte das mortes (67,5%): com 567 mortes foram provocadas pelo subtipo. Segundo o Ministério da Saúde, o H1N1 é o vírus que mais circula no território brasileiro e, por isso, o maior número de infeccões e óbitos.

Com campanha da gripe realizada desde maio, o Minsitério da Saúde informa que conseguiu atingir 90% da meta de vacinados. No total, o Brasil vacinou 51,4 milhões de brasileiros.

No entanto, o grupo de gestantes e de crianças (entre seis meses e cinco anos) continuam com cobertura vacinal abaixo do esperado, com 77,8% e 76,5% de vacinados, respectivamente.

Os estados com as taxas mais baixas de vacinação contra a gripe são Roraima, com 67,1%, Rio de Janeiro, com 77,9% e Acre, com 79,1%.