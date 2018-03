Brasileiro deve ficar em alerta para não cair em golpes ao declarar o Imposto de Renda

Compartilhar no Facebook

No momento em que milhares de pessoas se preparam para preencher a declaração do Imposto de Renda, cibercriminosos aproveitam a oportunidade para aplicar golpes pela internet. Além de se preocupar com deduções, contribuições, rendimentos, extratos, entre outros, é preciso ficar muito atento para não ser vítima das fraudes on-line.

Para o sociólogo especialista em segurança na rede, Marcelo Barra, é importante que os arquivos de declarações de anos anteriores sejam retirados do computador. O declarante deve utilizar aplicativos oficiais. Pelo portal da Receita Federal, é possível baixar o aplicativo para declaração, tanto para Android quanto para IOS.

Não é recomendado criar senhas com sequência de números. Especialistas aconselham a mistura de números e letras na definição de senhas, para que o código não seja facilmente descoberto.

Outra precaução é utilizar computador que tenha antivírus instalado e atualizado. Ao não se preocupar com a atualização dos itens de proteção do navegador, o contribuinte deixa seus acessos disponíveis a sistemas de roubo de informações.

Em algumas situações, o contribuinte pode receber por e-mail mensagens supostamente enviadas pela Receita Federal e ser direcionado a sites não oficiais. É preciso verificar o endereço do portal em que vai declarar o Imposto de Renda.

Já com relação as informações pessoais, como documentação e faturamento, que precisam ser itens diretamente informados ao sistema, estes devem ser enviados sem que outras pessoas tomem conhecimento.

Com informações do Governo do Brasil