Brasileiros no Japão, na Austrália e Nova Zelândia votam antes

As votações começam hoje (27) para eleitores brasileiros que moram no Japão, na Austrália e Nova Zelândia. Como o fuso horário nestes países está à frente do Brasil, os eleitores vão às urnas mais cedo. No exterior, os eleitores votam exclusivamente para presidente da República. O resultado da votação no exterior será divulgado somente após o término da votação no Brasil.

No total, se cadastraram para votar no primeiro e segundo turno das eleições, no exterior, 500.727 brasileiros s 138 postos eleitorais, em 171 cidades de 100 países, nos quais o Brasil tem representação diplomática.

A votação fora do Brasil é organizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal com apoio da rede consultar brasileira nos países. As seções eleitorais no exterior funcionam, em geral, nas sedes das embaixadas, em repartições consulares ou em locais que existam serviços do governo brasileiro, segundo o Itamaraty.

As maiores comunidades de brasileiros estão espalhadas por cidades nos Estados Unidos, Japão, Portugal, Reino Unido, Itália e Alemanha. Pela experiência no primeiro turno das eleições, somente 40% dos eleitores cadastrados costumam votar.

Dificuldades de locomoção, despesas elevadas e também questões climáticas costumam influenciar negativamente o eleitor, que por vezes deixa de votar, mesmo sendo obrigatório.

AGÊNCIA BRASIL