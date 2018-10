Brasileiros voltam às urnas neste domingo para escolher o novo presidente e 14 governadores

Um total de 147,3 milhões de eleitores retornam às urnas neste domingo, no segundo turno das eleições gerais deste ano para eleger o próximo presidente do pais, e os governadores de 13 estados e o Distrito Federal. Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) chegam na reta final após uma campanha considerada de baixo nível, onde as chamadas fake news dominaram a cena eleitoral. Já nas disputas eleitorais, segundo as últimas pesquisas de intenção de votos, o PSDB e o PSL têm mais candidatos na disputa, três cada.

O PSDB está a frente em São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. O PSL está na frente em Santa Catarina, Rondônia e Roraima. O MDB lidera no Pará e Distrito Federal. O PSC no Amazonas e Rio de J aneiro. O PT leva vantagem apenas no Rio Grande do Norte. O PSB é favorito no Amapá, e o PSD em Sergipe. O partido Novo, por sua vez, está na frente em Minas Gerais.

Desempenho dos candidatos em votos válidos

REGIÃO NORTE

Amapá

Capi (PSB): 53%

Waldez Góes (PT): 47%

Amazonas

Wilson Lima (PSC): 64%

Amazonino Mendes (PDT): 36%

Pará

Helder Barbalho (MDB): 58%

Marcio Miranda (DEM): 42%

Rondônia

Coronel Marcos Rocha (PSL): 63%

Expedido Junior (PSDB): 37%

Roraima

Antonio Denarium (PSL): 54%

José de Anchieta (PSDB): 46%

NORDESTE

Rio Grande do Norte

Fátima Bezerra (PT): 55%

Carlos Eduardo (PDT): 45%

Sergipe

Belivaldo Chagas (PSD): 58%

Valadares Filho (PSB): 42%

SUDESTE

São Paulo

João Doria (PSDB): 52%

Marcio França (PSB): 48%

Rio de Janeiro

Wilson Witzel (PSC): 56%

Eduardo Paes (DEM): 44%

Minas Gerais

Romeu Zema (Novo): 68%

Antonio Anastasia (PSDB): 32%

SUL

Santa Catarina

Comandante Moisés (PSL): 59%

Gelson Merísio (PSD): 41%

Rio Grande do Sul

Eduardo Leite (PSDB): 60%

Ivo Sartori (MDB): 40%

CENTRO OESTE

Mato Grosso do Sul

Reinaldo Azambuja (PSDB): 51%

Juiz Odilon (PDT): 49%

Distrito Federal

Ibaneis (MDB) : 74%

Rodrigo Rollemberg (PSB): 26%

Fonte: Últimas pesquisas Ibope e Datafolha