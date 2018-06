Brinquedopraça é inaugurada em Fortaleza e outras 150 são autorizadas para todo o Ceará

O cenário é um dos mais bonitos de Fortaleza: ao fundo a praia da Leste Oeste e o barulho das ondas do mar banhando a areia da praia. Logo à frente, a Praça Marcílio Dias toda reformada e com equipamentos para crianças, adultos e idosos cuidarem da saúde e se manterem em forma.

A novidade é a brinquedopraça que foi inaugurada. O espaço é cercado e com área de 230m² com piso anti-impacto e oito brinquedos como: uma casinha dupla com ponte de playground, uma casinha dupla com ponte de eucalipto, dois escorregadores com balanço triplo, duas gangorras e dois brinquedos em mola. É mais uma brinquedopraça inaugurada pelo Projeto Juntos por Fortaleza, parceria entre o Governo do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza.

O novo espaço foi inaugurado pelo governador Camilo Santana e o prefeito Roberto Cláudio nesta quinta-feira (28), beneficiando moradores da Regional I.

Na ocasião, o governador Camilo Santana autorizou a construção de novas 150 brinquedopraças para todo o Estado. “Praticamente todo município do Ceará vai contar com uma brinquedopraça, é a oportunidade que nós temos para oferecer às crianças espaços de lazer e de integração, protegendo as nossas crianças e oferecendo também o que há de melhor para que elas possam brincar e se desenvolver”, destacou o governador.

Deste total, 28 serão construídas em Fortaleza. “Essas praças estão recuperando espaços públicos e trazendo as famílias para cá. Obras como essas tem a capacidade de mudar o comportamento da comunidade, que vocês cuidem desta praça como cuidam do jardim da casa de vocês”, afirmou o prefeito Roberto Cláudio.

Durante esta semana e a próxima, o Juntos por Fortaleza nos Bairros leva aos bairros Álvaro Weyne, Carlito Pamplona, Jacarecanga, Pirambu, Monte Castelo, Farias Brito, Ellery, Pirambu, São Gerardo e Moura Brasil mutirão de serviços relacionados à cidadania, limpeza, melhorias urbanas, qualidade de vida e prevenção em saúde.

Brinquedopraças e equipamentos de ginásticas

A brinquedopraça integra o pilar Tempo de Brincar do Programa Mais Infância Ceará, idealizado pela primeira-dama do Ceará, Onélia Santana, que assegura o direito das crianças ao desenvolvimento de suas capacidades físicas, cognitivas e psicológicas através do ato de brincar.

Juntos com as brinquedopraças serão entregues equipamentos de ginástica de baixo impacto, que são aparelhos de alongamento direcionados principalmente à terceira idade e pessoas com deficiência. A academia ao ar livre é ideal para a prática de exercícios físicos e a interação entre os moradores. A ação faz parte do projeto Ceará Acessível e tem a proposta de transformar os espaços públicos em lugares de convivência.

A primeira-dama Onélia Santana comemorou as novas brinquedopraças em todo Ceará. “Nós já entregamos aproximadamente 40 equipamentos como este e na próxima semana vamos autorizar a construção de novas praças do Programa Mais Infância Ceará, este é um momento muito importante para que a gente prepare as nossas crianças para um futuro melhor, é importante que as crianças brinquem para que elas se desenvolvam integralmente”, comemorou.

Para a artesã Elizabeth Maciel é a oportunidade para levar os netos e também cuidar da saúde. “Fortaleza está precisando de espaços de convivência para as famílias e aqui tanto posso trazer os meus netos para brincar como posso fazer exercício e me mantar em forma”.

O vendedor Valdemiro Lima considera o espaço uma oportunidade de lazer para as crianças. “Fazia muito tempo que não havia reforma nesta praça e agora temos um espaço trazer a família e para as crianças brincarem e fazerem novas amizades”

Juntos por Fortaleza

O Programa Juntos por Fortaleza integra esforços do Governo do Ceará e da Prefeitura, em prol da implantação de melhorias nos espaços públicos, promovendo oportunidades de lazer, cultura e esporte, em convívio coletivo num único espaço.

O governador Camilo Santana destacou que estão em andamento ações em outras diversas áreas, como a segurança pública e a saúde. “Já são 12 UPAs 24 horas para atender a população e em breve vamos inaugurar o IJF 2 para atender com qualidade e eficiência quem precisar de um hospital de urgência e emergência. Todas essas ações também fazem parte do Programa Juntos por Fortaleza, o nosso principal objetivo é unir esforços e atender a quem mais precisa”, afirmou o governador.

