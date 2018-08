Bruno Gonçalves diz que jovens tem que acreditar que o Brasil tem jeito

O deputado Bruno Gonçalves expos preocupação com as pesquisas que revelam as eleições deste ano caminha para ter uma das maiores abstenções da história.

Segundo ele, os bons políticos tem a obrigação de mostrar que podem reverter essa situação. “Temos que mostrar pelo voto a esses canalha que querem afundar o Brasil que podemos mudar a atual realidade. Devemos mostrar aos jovens que o Brasil não é isso que pregam. Que podemos construir um país melhor pra todos, ” concluiu.

