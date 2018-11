Busca por benefício sobe 40% com debate da reforma

Em uma típica corrida para escapar da reforma previdenciária, 775,6 mil segurados do INSS pediram aposentadorias por tempo de contribuição no primeiro semestre deste ano.

O número é 40% maior do que as 554,2 mil solicitações do benefício realizadas nos primeiros seis meses de 2016, antes de o presidente Michel Temer (MDB) ter enviado ao Congresso a sua proposta de mudanças nas regras.

O correspondente do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Welton Silva, tem mais informações sobre o assunto. Confira no player abaixo!

WELTON-SILVA-BUSCA-POR-BENEFICIO-DO-INSS-