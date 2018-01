Cabo Sabino anuncia apoio à reeleição de Eunício ao Senado

O deputado federal Cabo Sabino, que há poucos dias anunciou a saída do PR para o PHS, defendeu, nesta sexta-feira, em entrevista à Rádio FM Tempo, de Juazeiro do Norte, apoio a candidatura à reeleição do senador Eunício Oliveira (MDB). Sabino destacou as articulações de Eunício para o Ceará receber recursos do Governo Federal e apoio à provação de projetos com benefícios para a população. Uma das matérias que o senador cearense mais se empenhou garantiu a renegociação de dívidas dos agricultores com o Banco do Nordeste. A medida beneficia mais de. 200 mil agricultores do Ceará.

‘’Como presidente do Senado, ele (Eunício) salvou o Estado do Ceará ao conseguir R$ 5 bilhões’’, disse Sabino, ao se referir ao movimento de Eunício para a liberação de recursos de emendas parlamentares, de verbas para obras como a Transposição do Rio São Francisco, Cinturão das Águas, VLT, Metrofor, construção do Hospital Regional Regional do Vale do Jaguaribe, com sede em Limoeiro do Norte, e manutenção do Hospital Regional do Sertão Central, em Quixeramobim.

A manifestação de apoio a Eunício Oliveira, segundo Cabo Sabino, representa reconhecimento a um conjunto de ações desenvolvidas no exercício do mandato no Senado em prol do Estado do Ceará. ‘’O mandato do senador Eunício Oliveira tem se dividir em dois mandatos: a parte que ele foi senador, e a parte como presidente do Senado. Como presidente do Senado, ele salvou o Estado do Ceará. As pessoas precisam conhecer o que o senador Eunício Oliveira tem feito pelo Estado do Ceará’’, disse Cabino, ao se referir as verbas superiores a R$ 5 bilhões liberados para o Governo Estadual e Governos Municipais.

Cabo Sabino disse, ainda, que, como coordenador da bancada do Ceará, em Brasília, tem recebido apoio de Eunício Oliveira para condução de projetos e liberação de emendas parlamentares. Destacou, ainda, que Eunício tem garantido apoio a outros projetos que tramitam na Câmara Federal e no Senado. Um desses projetos, como destaca em sua entrevista o Cabo Sabino, é de interesse dos policiais militares em todo o Brasil.

O senador Eunício Oliveira construiu uma parceria política com o Governador Camilo Santana para agilizar a transferência de recursos da União para o Governo do Estado. As articulações já garantiram dinheiro para obras nas áreas da saúde, mobilidade urbana, abastecimento de água e manutenção do Hospital Regional do Sertão Central. Eunício e Camilo trabalham, também, para construir um palanque nas eleições de outubro. Eunício quer concorrer à reeleição ao Senado, enquanto Camilo, com apoio dos irmãos Cid e Ciro, disputará um novo mandato de governador.