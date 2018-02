Cadastro da biometria eleitoral encerra em oito cidades do Ceará nesta quarta

O cadastro da biometria será finalizado em oito municípios do Ceará nesta quarta-feira, 28. São eles: Cedro, Aracoiaba, Mauriti, Lavras da Mangabeira, Paracuru, Pedra Branca, Madalena e Boa Viagem. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará alerta os eleitores para que compareçam aos cartórios eleitorais e evitem o cancelamento do título.