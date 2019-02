Cadastro de vendedores ambulantes para o Carnaval começa nesta segunda

A Secretaria Regional II inicia, começa nesta segunda-feira (18), o cadastro dos vendedores ambulantes que desejam trabalhar no Carnaval, no bairro Praia de Iracema. O cadastramento vai até até sexta-feira (22), das 9 às 16h, na sede da Regional II.

Este ano, o Carnaval acontece entre os dias 01 e 05 de março.

Para quem vai se cadastrar pela primeira vez como ambulante, os documentos que deverão ser apresentados neste momento são: cópias da Carteira de Identidade, do CPF e do comprovante de endereço, além da folha corrida e uma foto 3×4.

Quem já realizou cadastro anteriormente, precisa apenas apresentar cópias do RG e CPF. Os ambulantes que já atuam no entorno do aterro, poderão comercializar no evento sem a obrigatoriedade de se inscrever, porém, deverão portar seus respectivos termos de permissão.

Número de barracas

No total, serão disponibilizadas 365 vagas, sendo 300 para itinerantes e 65 barracas para amplo sorteio e seis destinadas para deficientes, voltadas ao comércio de comidas e bebidas, totalizando 71 barracas ofertadas para os cinco dias de Carnaval.

As barracas ficarão instaladas nas ruas Monsenhor Bruno e Camocim, que são as vias transversais à Avenida Historiador Raimundo Girão (Polo do Aterro da Praia de Iracema). Além da rua João Cordeiro (Polo da Mocinha).

Sorteios

Como forma de democratizar o acesso às vagas, caso exceda o número de inscrições pré-estabelecidas, haverá sorteios abertos ao público na Secretaria Regional II. Os sorteios acontecerão nos dias 25 e 26 de fevereiro, às 09h30min, sendo o dia 25 para os itinerantes e dia 26 para as barracas.

Os ambulantes têm até o dia 28 de fevereiro para efetuar o pagamento do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) e apresentar na Regional, para receber o termo de autorização para comercializar.

Com o objetivo de manter a segurança dos foliões, os vendedores não poderão comercializar produtos que utilizem óleo ou qualquer substância inflamável, nem vender bebidas em garrafas de vidro durante o ciclo carnavalesco.

Limpeza Urbana

Serão intensificados os trabalhos de capinação, pintura de meio fio, varrição e catação de resíduos sólidos nas áreas de galerias de sarjeta, calçada e faixa de areia.

A ação é um complemento dos serviços que a Prefeitura já realiza sistematicamente todos os dias da semana. A equipe operacional trabalha antes, durante e depois do evento. A intenção do poder público municipal é proporcionar um ambiente mais seguro e acolher bem os moradores e visitantes.

Serviço: