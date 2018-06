Caderno sugere que José Dirceu pediu autorização a Luiz Estevão para receber visita fora do horário na Papuda

A Polícia Civil do Distrito Federal encontrou na cela do ex-ministro José Dirceu, no último domingo (17), uma anotação em um caderno lembrando o político de pedir autorização ao senador cassado Luiz Estevão para conseguir uma visita fora do horário permitido. As informações são do delegado da Divisão de Facções Criminosas (Difac), Thiago Boeing.

Dirceu e Estevão dividem a mesma cela no bloco 5 do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

“Informações de que ele seria o ‘dono’ do presídio”, disse Boeing.

Além das anotações, cinco pendrives, barras de chocolate, cereais e ainda uma tesoura – supostamente, de Luiz Estevão – foram apreendidos pelos investigadores.

Segundo a polícia, as buscas foram autorizadas pela Justiça e motivadas pela denúncia, feita por um detento, de que os políticos estariam recebendo “regalias” na prisão.

O material foi encaminhado à Justiça, que deve analisá-lo nos próximos dias. A polícia também cumpriu buscas na cela do ex-ministro da Articulação Política do governo Michel Temer Geddel Vieira Lima (MDB-BA). No local, a polícia localizou apenas anotações.

De acordo com o delegado da Difac, foram encontradas na biblioteca da ala 5 – comum a todos os detentos – diversas pastas de documentos ligados ao senador cassado Luiz Estevão.

A Polícia Civil informou, também durante entrevista coletiva nesta segunda-feira (18), que Estevão tentou se livrar de cinco pendrives no momento em que os investigadores cumpriam o mandado de buscas. Ele teria pedido para ir ao banheiro com os aparelhos “escondidos” na mão, mas os agentes não autorizaram e os itens foram jogados no chão. Os pendrives foram recuperados e passarão por perícia.

Além do conteúdo dos itens apreendidos, os investigadores querem descobrir quem facilitou a entrada dos alimentos e das mídias.

A ação foi realizada pela Coordenação de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil do DF e pela Promotoria de Execução Penal do Ministério Público do DF durante o jogo do Brasil contra a Suíça, pela Copa do Mundo, na tarde deste domingo.

Luiz Estevão foi condenado a 26 anos de prisão por fraudes e desvios nas obras do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Essa sentença já transitou em julgado, ou seja, não pode ser alvo de novos recursos.

Em março, a Justiça ampliou essa pena em dois anos pelo crime de sonegação fiscal. A defesa recorre dessa sentença, e diz que o processo já prescreveu – ou seja, perdeu a validade.

Geddel Vieira Lima foi denunciado na operação Cui Bono e está preso em Brasília desde setembro – antes, ele passou três meses em prisão domiciliar na Bahia. Durante a investigação, a Polícia Federal descobriu R$ 51 milhões em malas e caixas em um apartamento atribuído a ele, em Salvador (BA).

Geddel foi indiciado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e obstrução de investigação. Ele está em prisão preventiva, e ainda aguarda julgamento.

Já José Dirceu voltou para a Papuda há exatamente um mês, em 18 de maio. Ele é acusado dos crimes de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro em processo que investiga irregularidades na diretoria de Serviços da Petrobras, dentro da Operação Lava Jato.