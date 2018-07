Caem crimes de roubo no Estado em junho, diz Secretaria de Segurança

Segundo o relatório da Secretaria da Segurança Pública, divulgado nesta sexta-feira (13), os crimes de furtos e roubos de cargas a bancos, a veículos e residências diminuíram no Ceará em junho deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. O número de ataques a instituições financeiras no mês passou de 29 em 2017 pra 20 em 2018. Em relação ao número de furtos, a redução foi de 5.235 para 4.720.

O levantamento destaca que houve aumento na quantidade de armas de fogo apreendidas: 3.646 em junho deste ano, 187 a mais do que em 2017. Aumento também nos autos de apreensão em flagrante por tráfico de drogas, crime violento ao patrimônio, porte, posse e comércio de armas de fogo. Sendo 10.582 autos registrados em junho, contra 8.106 no mesmo mês do ano passado.

O secretário da Segurança Pública, André Costa, afirmou que o investimento em tecnologia a serviço da polícia é o principal responsável pela redução nos índices de violência no estado.

“A gente renovou o parque tecnológico em praticamente todo o interior do estado e aí o uso desses computadores, um dos mais modernos do país, e aí permite ao policial – que antes usava o papel e o rádio – ele vai simplesmente usar o computador. Ele vai criar uma ocorrência com base na denúncia do 190 e dali mesmo ele já passa o comando para a viatura, que recebe num smartphone. Naquele smartphone tem todos os dados pra dar um rápido atendimento. De concreto já temos hoje funcionando em Camocim, Quixadá e Acaraú”.

Homicídios

Os dados da Secretaria da Segurança mostram também uma redução no número de homicídios em junho deste ano. No entanto, no acumulado de janeiro a junho, há um aumento de 3,5% em relação ao mesmo período de 2017, o ano com recorde de violência no estado, com 5.134 homicídios.

Os números oficiais da Secretaria da Segurança não incluem assassinatos ocorridos dentro de presídios nem mortes em decorrência de ação policial.

Com informações do G1