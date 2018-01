Cagece anuncia aumento de 5,7% na conta de água

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Ceará) anunciou um reajuste de 5.7% na tarifa de água e esgoto, a partir dessa segunda-feira, no Ceará. Segundo a Cagece, o percentual atingiu todas as categorias e faixas de consumo, para que a empresa alcance a tarifa média autorizada pelas agências reguladoras em maio de 2017. No ano passado, ocorreu reajuste de 12,9% no mês de junho e de 4,33% em setembro.

Segundo a Companhia, dentre os fatores que explicam o percentual, está a necessidade de investimentos como instalação de poços, construção de adutoras, redes de reforço no abastecimento, ampliação das estações de tratamentos.

A Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle de Serviços Públicos de Saneamento Ambiental (Acfor) e a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce) autorizaram, em maio de 2017, uma tarifa média de R$ 3,55 por metro cúbico. Para chegar a esse valor, a Cagece reajustou a tarifa em 17,23%. Percentual que foi aplicado em duas parcelas, a primeira de 12,9% em junho, e a segunda, de 4,33%, em setembro.