Cagece funcionará em regime de plantão no feriado de Nossa Senhora Aparecida

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida, na próxima sexta-feira (12), para atendimento de manutenção das redes de água e esgoto em Fortaleza e no interior do estado.

O plantão nas unidades tem por objetivo garantir o fornecimento de água e a prestação de serviços de coleta de esgoto com normalidade durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida.

As lojas de atendimento da companhia estarão fechadas durante o feriado. O serviço das mesmas será retomado normalmente na segunda-feira (15), com exceção das lojas dos bairros Centro e Aldeota, que retornarão no sábado (13).

A Cagece orienta aos clientes que necessitarem de atendimento durante esse dia que entrem em contato com a companhia pelos canais de atendimento disponíveis.

Com informações Ascom Cagece