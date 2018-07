Cagece inaugura primeira loja de atendimento do Eusébio

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) inaugura nesta quarta-feira (4), a primeira loja de atendimento do Eusébio. A nova loja está localizada na rua Mário Perdigão Bastos, S/N, atrás do Mercado Central do município. A loja funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O objetivo é que a nova loja realize cerca de 3.700 atendimentos por mês, o dobro do que era alcançado com o núcleo da companhia, localizado dentro do Mercado Central do município, onde eram realizados anteriormente os atendimentos.

A instalação da nova loja de atendimento foi motivada pelo crescimento do número de clientes da companhia no município, que atualmente conta com 18.900 ligações de água. Além de oferecer melhor estrutura física para atendimento presencial, o local possui também áreas de acessibilidade como rampa, banheiros e estacionamento, projetados para otimizar o atendimento a todos os clientes.

Com a inauguração da loja, a Cagece passa a contar com 14 lojas de atendimento presencial em Fortaleza e RMF. Nas lojas de atendimento da Cagece, o cliente pode solicitar serviços como ligação e religação de água, verificação de consumo, 2ª via de conta; alteração de titularidade, parcelamento de débito, retirada de vazamento de água, desobstrução de esgoto, entre outros serviços.

Além do atendimento presencial, a Cagece também possui outros canais de comunicação direta com os clientes. Entre eles a Central de Atendimento (0800.275.0195), o aplicativo Cagece Mobile (disponível para Android e iOS), e a assistente virtual da companhia, Gesse, que atende pelo site www.cagece.com.br.

Serviço

Evento: Inauguração da primeira loja da Cagece no Eusébio

Data: 04/07/2018

Horário: 8h

Local: Rua Mário Perdigão Bastos, S/N, atrás do Mercado Central do Eusébio