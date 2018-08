Cagece informa que 30 bairros ficarão sem água nesta quarta-feira (29)

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) realizará, nesta quarta-feira (29), de 6h às 18h, manutenção programada no sistema de abastecimento que atende a zona norte de Fortaleza. Para tanto, será necessário suspender momentaneamente o abastecimento em alguns bairros dessa área (ver abaixo).

Na ocasião, a companhia irá substituir uma válvula de 600 mm do sistema, com o objetivo de garantir o bom funcionamento da distribuição de água e otimizar a operação nos bairros atendidos. A paralisação é necessária, uma vez que não é possível executar este serviço o com o sistema em operação.

Como o sistema funciona por pressão, a água chegará mais rápido nas regiões centrais e só depois nas áreas mais elevadas. O equilíbrio total do sistema deve acontecer em até 24h após a conclusão do serviço.

A companhia recomenda que a população utilize água com moderação durante o período, privilegiando o consumo humano e as atividades essenciais. Logo após a execução dos serviços, o funcionamento da estação será reestabelecido imediatamente.

Para qualquer reclamação ou solicitação, a Cagece orienta aos clientes que entrem em contato com a companhia pelos canais de atendimento disponíveis, como a Central de Atendimento (0800.275.0195), o aplicativo Cagece Mobile (disponível para Android e iOS) ou por meio Gesse, a assistente virtual da companhia, que atende pelo site www.cagece.com.br.

Bairros afetados:

Vila Velha, Quintino Cunha, São Gerardo, Jacareacanga, Farias Brito, Parquelândia, Panamericano, Bela Vista, Demócrito Rocha, Amadeu Furtado, Parque Araxá, Jardim Iracema, Jardim Guanabara, Antônio Bezerra, Padre Andrade, Barra do Ceará, Floresta, Presidente Kennedy, Álvaro Weyne, Cristo Redentor, Alagadiço, São Gerardo, Vila Ellery, Monte Castelo, Carlito Pamplona, Pirambu, Jacareacanga, Farias Brito, Parquelândia, e Amadeu Furtado.

Com informações A.I.