Cagece inicia obras de melhoria nas redes de água e esgoto da Aldeota

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) deu início, na última segunda-feira (20), a dois serviços de substituição de trechos das redes de água e esgoto, no bairro Aldeota. Na rua José Vilar, serão substituídos 69 metros de tubulação de esgotamento sanitário, entre as ruas Padre Quinderé e rua Torres Câmara. Já na rua Manuel Jesuíno, será feita a substituição de 165 metros de tubulação da rede de distribuição de água, no trecho compreendido entre as ruas Ana Bilhar e avenida José Lino.

Para a realização das duas intervenções, a companhia investiu recursos no valor de quase R$ 100 mil. As duas novas tubulações instaladas serão substituídas por material mais resistente.

O serviço realizado na rede de água deverá ser concluído até o fim do mês de agosto e objetiva prolongar a vida útil da rede do local e prevenir ocorrências de vazamentos.

Já a conclusão do serviço de esgotamento, deve acontecer até o final de setembro e tem por objetivo melhorar o funcionamento da rede e evitar a incidência de fugas na área. Além disso, a nova tubulação de esgoto terá maior diâmetro, passando de 150 para 200 milímetros, permitindo maior fluxo de efluentes.

Para minimizar os transtornos, em nenhum dos trechos das intervenções será necessário desvio de trânsito, tendo em vista que o serviço é executado em apenas uma das faixas e durante a noite, já que o fluxo é intenso durante o dia. O abastecimento no local também não será interrompido, uma vez que a nova tubulação está sendo assentada em paralelo à atual.

COM CAGECE