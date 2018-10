Cagece: obra de adutora vai beneficiar região Leste de Fortaleza

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) executa nova fase da obra de duplicação da adutora do Ancuri que atende parte de Fortaleza, no trecho próximo ao cruzamento das avenidas Castelo de Castro e Presidente Costa e Silva, no bairro Conjunto São Cristóvão. Esta etapa consiste na interligação da nova tubulação de 1.600 milímetros com a rede existente de 1.200 milímetros. A conclusão deste serviço está prevista para o final de outubro.

Como a obra ocorre em uma das faixas da avenida, no sentido Conjunto Palmeiras/Castelão, foi realizado no local um leve desvio para a faixa do lado, com início na avenida Contorno Norte, indo até a avenida Presidente Costa e Silva. A primeira parte dos serviços realizados naquela área consistiu no assentamento da tubulação que está sendo interligada com a linha já existente.

O objetivo da obra é ampliar o abastecimento nos locais atendidos pela adutora, garantindo a continuidade da distribuição de água, principalmente na região leste de Fortaleza. No total, o equipamento adutor do reservatório Ancuri possui 5 quilômetros de extensão. O valor investido nos trabalhos é de aproximadamente R$ 38 milhões.

De acordo com o engenheiro fiscal da obra, Humberto Nunes, a melhoria trará maior segurança na distribuição, uma vez que a companhia não dependerá só de uma linha de descida do reservatório Ancuri. “Em caso de necessidade de manutenção na adutora existente, que abastece Fortaleza, poderemos usar a segunda linha para abastecer a cidade, sem interrupção no abastecimento”, afirma.

A duplicação da adutora faz parte de um conjunto de obras de ampliação do sistema de reservação e macrodistribuição de água de Fortaleza e Região Metropolitana. Os serviços incluem a implantação do sistema adutor e de Reservação Taquarão e outras duas adutoras. O investimento total desses serviços está na ordem de R$ 150 milhões.

