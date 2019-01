Cagece oferta 110 vagas para cursos gratuitos em Fevereiro

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) oferece para o mês de fevereiro 110 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos. As modalidades de capacitação são: atendimento ao cliente (30 vagas), eletricidade básica (30 vagas), excel avançado (25 vagas) e hardware (25 vagas).



Os cursos da companhia são oferecidos mensalmente por meio do Programa de Capacitação e Inclusão Digital que é realizado em parceria com o Sistema Nacional de Emprego e o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (SINE-IDT) de Fortaleza.



Para participar dos cursos basta pegar uma carta de encaminhamento em uma das unidades do Sine até o dia 25 de janeiro. As matrículas acontecerão no dia 26 deste mês, das 08h às 11h, na sede da companhia (Avenida Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 – Vila União), com atendimento realizado por ordem de chegada.



No ato da matrícula é necessário estar com a carta de encaminhamento em mãos, ter idade mínima de 16 anos e apresentar os seguintes documentos: certificado de conclusão do ensino fundamental, identidade, CPF e comprovante de residência.



Para os alunos que já realizaram os cursos na companhia e buscam novas oportunidades de capacitação, basta apresentar o certificado de participação do curso realizado anteriormente pela Cagece.

Com informações Ascom Cagece