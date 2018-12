Caged: Brasil criou mais de 58 mil empregos com carteira assinada em novembro

Posted on

O Brasil gerou 58.664 empregos com carteira assinada em novembro. O resultado, que consta do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), revela que este foi o melhor resultado para o mês desde 2010.

Segundo o Ministério do Trabalho, no mês passado, houve 1.189.414 contratações e 1.130.750 demissões. O saldo positivo foi puxado principalmente pelo setor de comércio, que criou 88.587 novas vagas.

