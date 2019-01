Cai em 4% o número de acidentes no feriado de Ano Novo no Ceará, diz PRF

O número de acidentes nas rodovias federais no Ceará foi menor neste feriado de Ano Novo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgou o balanço nesta quarta-feira (2).

O número de acidentes caiu 4% em relação ao feriado de Ano Novo de 2017. O de números de mortes se manteve, com três casos em cada período. Foram registrados nesta operação 24 acidentes, nos quais 31 pessoas ficaram feridas.

No último domingo (30), um motociclista morreu após atropelar um animal na BR-020, no município de Madalena, na Região Norte do Estado. O motociclista não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local.

Também no domingo, mas em Cascavel, na Grande Fortaleza, um pedestre morreu atropelado quando tentava atravessar a rodovia BR-116, nas proximidades do Km 82. O condutor do carro fugiu do local sem prestar socorro. E em Caridade, na Região Norte, um acidente na BR-020 envolvendo dois veículos deixou uma pessoa morta.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante o feriado do Ano Novo, a polícia registrou 2.436 imagens de veículos trafegando em excesso de velocidade. As imagens foram capturadas pelos radares fotográficos da PRF.

A polícia afirmou também que foram fiscalizados 7.751 veículos e 2.618 autos de infração foram lavrados, dos quais 410 por ultrapassagens proibidas, 61 pelo não uso do cinto de segurança, 86 pelo não uso do capacete.

Vinte e dois animais soltos foram retirados de rodovias federais. Trinta e seis Carteiras Nacionais de Habilitações e 241 CRLVs foram recolhidos. Foram realizados também 2.103 testes de etilômetro e 40 pessoas foram autuadas e duas detidas por embriaguez ao volante.