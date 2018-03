Cai o número de clientes de TV por assinatura em 12 meses

O número de assinantes de TV por Assinatura caiu 4,09% em 12 meses, no Brasil. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (29) pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

De acordo com o levantamento, em fevereiro de 2018 o número total de contas registradas foi de 17.864.159, representando mais de 700 mil contratos a menos que os 18.625.885 registrados no mesmo mês do ano passado. Também houve recuo na comparação com janeiro de 2018, uma diminuição de 0,67%, com a perda de 120.004 contratos ativos.

A Sky foi a empresa que mais perdeu contratos, com 71.204 contratos a menos, uma queda de -1,33%. Em segundo lugar ficou a Claro (NET), com menos 44.904 contratos e recuo de 0,5%.

A Oi registrou um aumento na sua base de assinantes e somou 4.920 novos usuários, um aumento de 0,32%. A Cabo Telecom também registrou aumento em seus clientes, um acréscimo de 0,25%.

Com Agência do Rádio Mais