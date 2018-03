Cai taxa de desemprego entre dezembro e fevereiro em relação ao mesmo período de 2017

No Brasil, a taxa de desemprego ficou em 12,6% no período entre dezembro e fevereiro, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Essa taxa é menor que a registrada no mesmo período do ano passado, que foi de 13,2%.

Embora elevada, a taxa de desocupação vem caindo nos últimos meses com a melhora dos índices econômicos. Em comparação ao mesmo período do ano passado, a quantidade de pessoas que voltaram a ter renda aumentou 2%, equivalente a 1,7 milhão de pessoas que saíram da situação de desemprego.

Nesse período, houve aumento na contratação de pessoal nos setores da indústria (+3,3%), alojamento e alimentação (+5,5%), informação, comunicação e atividades financeiras (+3,3%), administração pública (+2,6%), serviços (+9,5%) e serviços domésticos (+4,2%).

Fonte: Governo do Brasil, com informações do IBGE