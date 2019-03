Cai teto de escola profissionalizante no Vicente Pizon, em Fortaleza, não há registro de feridos

Alunos e profissionais da Escola Estadual de Educação Profissional Maria Ângela da Silveira Borges, localizada no Bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, levaram um susto na manhã desta sexta-feira com o desabamento do teto do prédio da Unidade Escolar. Na quarta-feira passada o muro da mesma instituição havia caído. Não houve feridos.

A direção da escola acionou a Defesa Civil do Estado e o Corpo de Bombeiros que estiveram no local verificando a ocorrência. A Secretaria de Educação do Ceará (Seduc) não se pronunciou sobre o caso.

Na quarta-feira, após a queda do muro da mesma escola, a Seduc disse que estava tomando as providencias e que já havia acionado a empresa que fez a obra e o Departamento de Arquitetura e Engenharia (DAE).