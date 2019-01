Caio Mario de Andrade é indicado à presidência do Serpro

Posted on

O futuro Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Uebel, indicou hoje (2) o nome de Caio Mario Paes de Andrade para a presidência do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), empresa pública de tecnologia da informação.

Caio Mario tem formação em Comunicação Social pela Universidade Paulista em São Paulo, pós-graduação em Gestão pela Harvard University e Mestrado em Administração de Empresas pela Duke University.

Segundo a assessoria de imprensa do ministério, Caio Mario é um empreendedor, foi um dos pioneiros da internet brasileira e fundador da WebForce Networks. Na área social, fundou Instituto Fazer Acontecer, que promove cidadania através do esporte no semiárido baiano.

Com informações Agencia Brasil