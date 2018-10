Caixa financia 13º para micro, pequenas e médias empresas

A Caixa Econômica Federal abriu linhas de crédito especiais para as empresas – que tenham faturamento fiscal anual de até R$ 30 milhões – financiarem o pagamento do 13º salário de seus empregados. O banco destinou R$ 5,7 bilhões no período das operações.

De acordo com o diretor de Clientes e Canais da Caixa, Júlio Volpp, o banco oferece linhas de crédito com taxas de juros competitivas em relação ao mercado, para financiamento não só do 13º salário, como também do capital de giro para despesas diversas.

O comentarista de Economia do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Carlos Alberto Alencar, tem mais informações sobre o assunto. Confira no player abaixo!

CARLOS-ALBERTO-ALENCAR-EMPRESTIMO-PARA-PAGAR-DECIMO-TERCEIRO