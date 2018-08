Caixa tem 232 imóveis no Ceará para leilão, licitação ou venda com preços abaixo aos de mercado

Durante a semana, as sessões de leilões e disputa aberta possibilitarão aos visitantes visualizar o processo e ofertar lances. Centenas de casas, apartamentos, salas comerciais e terrenos de propriedade da Caixa estarão disponíveis com preços abaixo do valor de mercado.

De acordo com a Caixa, a possibilidade de financiamento em todas as modalidades de compra e a garantia de um imóvel com documentação regular são algumas das vantagens de adquirir um imóvel pela instituição financeira. O saldo de FGTS pode ser usado na compra, desde que obedecidas as regras do fundo.