Calçados e sucos são setores líderes da pauta exportadora de Itapipoca

Itapipoca registrou, em 2017, o oitavo maior volume exportado dentre os municípios do Ceará, contabilizando um total de US$ 51,7 milhões, valor 14,9% maior, tendo como base 2016. É o que aponta o estudo Análise do Comércio Exterior dos Munícipios Cearenses, realizado pelo Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC). O setor industrial da cidade é caracterizado pela produção de calçados e sucos de frutas, além da água de coco (IBGE).

As importações também apresentaram um aumento, no entanto, menos significativo, saindo de US$ 10,2 milhões para US$ 11,1 milhões, variação de 8% entre esses dois anos. A balança comercial de Itapipoca vêm registrando superávits cada vez mais relevantes nos últimos três anos, em 2017, o saldo foi de US$ 40,7 milhões.

Os sub-setores de calçados contém forte participação na pauta exportadora do município, mas quem lidera a lista é o setor de sucos que exportou, em 2017, US$ 34,1 milhões, valor que equivale à 65% do total.

Os Estados Unidos são o principal destino das vendas externas de Itapipoca. Em 2017 o país comprou US$ 28,5 milhões. Em seguida vem a Argentina e o Canadá, a primeira com um crescimento de 134,8% entre 2016 e 2017. Mais da metade das importações da cidade provêm das Filipinas, por volta de US$ 6,9 milhões.

Com Informações da FIEC